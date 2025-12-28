快訊／冒雪攀雪山西稜！2登山隊11人求救「已2人無心跳」 4山友也受困

記者林意筑／台中報導

登山隊失溫受困，消防隊員徒步挺進救援。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，有2支登山隊不畏風寒前往挑戰攀登雪山西稜，未料26日、27日兩隊陸續傳出求救訊息。其中5人登山隊中有1男因失溫失去生命跡象，另一隊6人登山隊內有1人也在苗栗泰安「雪山西稜」處失去呼吸心跳，雖經向消防局求助並申請直升機救援，但2隊均因山區大雨、天候不佳無法起飛前往吊掛救援。

陸續有2名山友因失溫導致失去生命跡象，消防隊員徒步挺進救援。（圖／翻攝畫面）

據悉，目前雪山西陵高山已累積30公分積雪，26日時下午3時許，苗栗消防局接獲通報，有一行6人登山隊內一名登山客突然無生命跡象，在匹匹達山雪管處雪見站請求救援，對此苗栗消防局申請直升機救援，無奈因山區大雨，直升機無法吊掛。

另外，昨（27）日下午4時許，另一5人登山隊於博可爾草原附近發生山域事故，其中一名40多歲田姓男山友因失溫導致失去生命跡象，其餘4名山友見狀立即通報119救援，並表示無法下撤至翠池山屋，且經同行山友共同討論，決議於原地等待救援。

消防局獲報後，立即派遣梨山分隊，並於雪山登山口前往救援，同時消防局也向空勤申請直升機救援，但目前天候不佳無法起飛，將等候天氣轉晴後起飛前往救援。至於詳情有待進一步釐清。

