快訊／冷氣團來襲全台急凍！18縣市低溫特報 今夜明晨恐降至10度以下

氣象署已針對18縣市發布低溫特報，提醒民眾嚴防10度以下的低溫威脅。

受強烈大陸冷氣團強勢南侵影響，全台各地氣溫今（2日）明顯走低，氣象署已針對18縣市發布低溫特報，提醒民眾嚴防10度以下的低溫威脅。根據最新預報，今日入夜後至明日清晨將迎來這波冷空氣的最冷時段，尤其是北台灣與東北部地區，在冷風與降雨的影響下，體感溫度將更為寒冷。

目前氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣及宜蘭縣發布了「橙色燈號」警戒，這些地區今明兩天可能出現持續性的10度左右低溫；而中南部與花東地區則列為「黃色燈號」警戒範圍，同樣有機會降至10度以下。具體氣溫分佈上，北部今日白天高溫僅剩13、14度，中南部高溫則落在16至22度之間，但隨著入夜後冷空氣發威，中部以北低溫將普遍降至10至12度，沿海及近山區平地更可能下探8度低溫。

在天氣表現方面，受冷空氣與水氣影響，今日桃園以北、東半部及中部山區有局部降雨機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更需特別注意局部大雨，山區民眾應慎防坍方落石。由於低溫與水氣交織，北部及宜蘭1500公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山，今日不排除有局部降雪或結冰的機率。不過，這波水氣預計從明日起逐漸減少，各地天氣將轉為多雲到晴，僅剩基隆北海岸與東半部仍有零星短暫雨。

面對嚴寒氣候，醫護與防災專家呼籲全民加強保暖，特別是家中的長輩、兒童及弱勢族群，應確保頭部、頸部與四肢的溫暖，以降低心血管疾病或呼吸道不適的風險。居家生活方面，使用瓦斯熱水器必須確保室內通風順暢，避免一氧化碳中毒，同時在使用電暖器時應留意用電負荷。

此外，由於正值流感好發季節，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，若出現不適應在家休息。農漁牧業者也請務必採取相關防寒措施，以減少作物及水產寒害損失。

