快訊／冷氣團發威！合歡山松雪樓下冰霰
強烈冷氣團影響，合歡山松雪樓早上8點半左右下起冰霰，在戶外都能明顯感受到有一顆顆冰霰落下，不過時間相當短暫，另外在武嶺反而沒有下冰霰，早上氣溫大約在4度左右，仍然有一些遊客上山，警方也持續在合歡山上管制，避免大量車流上山，導致回堵。
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
快訊／F-16失事！跳傘飛官正期108年班已婚 軍方全面搜索
F-16墜海辛柏毅失聯 親友：老婆等你哭到快瘋掉
川普簽署退出66個國際組織！ 白宮：組織違背美國利益
美國總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出66個國際組織，其中包括35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構，白宮強調，這些機構和美國國家利益相違背，退出決議即刻生效。白宮發布聲明指出，這些機構台視新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
《商情》期金轉跌；期銅回落；BDI連3跌；大豆和玉米突破一周高點
時報-商情早報 1.01/07周三紐約期金轉跌0.8%。 2.LME:01/07期銅收12899.50美元/公噸，跌338.50美元。 3.NYMEX:01/07 2月輕質原油跌1.14美元，每桶為55.99美元。 4.01/07西德州原油下跌0.96美元，每桶為56.01美元。 5.01/07BDI運費指數為1776.00。 6.SICOM:01/07天然橡膠2月期貨RTSR20上漲0.90美分。 7.NYCE:01/07 3月棉花跌0.21美分，每磅為64.85美分。 8.CBOT:01/07 1月黃豆粉漲6.80美元，每公噸為301.50美元。 9.01/07TRJ-CRB下跌1.91，為300.16。 10.SGX:01/07 62%鐵礦石報每公噸108.85美元，漲2.21美元。 商情綜述: 1.貴金期貨-調節性賣盤，周三紐約期金轉跌0.8%；儘管美國11月職位空缺降幅超出預期，且美國ADP報告顯示，12月民間部門新增就業人數也低於市場期待，然而市場參與者對近期金價上漲進行部分獲利了結，令紐約期金收盤轉跌0.8%；終場收盤報價，2月黃金跌33.60美元，報4462.50美元；時報資訊 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
手機也能拍到！布袋黑面琵鷺近距離萌影曝光
嘉義縣布袋鹽田濕地一帶是重要候鳥棲息地，目前有上千隻黑面琵鷺棲息，最近有鳥友在鄰近的好美里魚塭附近，近距離用手機拍下黑面琵鷺覓食畫面，只見黑面琵鷺如飯匙狀的嘴喙左右掃動，飢腸轆轆的模樣，相當可愛。每年10月到隔年4月是候鳥遷徙季節，台灣是路線上重要的中繼站，近年來布袋成為黑面琵鷺重要棲息地，去年11自由時報 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
華碩發表 ROG XREAL R1：全球首款 240Hz micro-OLED 遊戲眼鏡，PC、主機與手機通吃
華碩 ASUS 在 CES 2026 前夕宣布推出全新穿戴式顯示產品「ROG XREAL R1」，這款裝置由 ROG 與 XREAL 合作打造，主打全球首款 240Hz micro-OLED 遊戲眼鏡，明確鎖定核心玩家與多平台遊戲族群。ROG XREAL R1 採用 1080p micro-OLED 面板，更新率高達 240Hz，官方宣稱在約 4 公尺距離可呈現等效 171 吋畫面，視野角達 57 度，並支援 3DoF 的 Anchor Mode 與 Follow Mode，可依使用情境固定或跟隨畫面位置。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
英智庫：美國印太區域作戰 須防已無絕對制空優勢
（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）預定今天發布的報告指出，近5年中國的空戰和防空能力發展，已對美軍在第一島鏈及周邊區域造成具「變革」意義的威脅，美軍作戰計畫已不宜預設在印太區域享有絕對的空中優勢。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
20歲網美爆「被男友騙到柬埔寨」 面目全非獲救吃上八寶粥
大陸女網紅吳甄楨（網名UMI）來自福建，年僅20歲，過去在抖音平台擁有約3萬名粉絲，社群內容多以自拍與夜生活為主。然而，近日卻爆出她疑似在男友遊說下，以「海外高薪工作」為由前往柬埔寨，並於2025年12月6日發布最後一則動態後便音訊全無。短短不到20天，她的行蹤成謎，直到12月26日被人在街頭發現時，已身受重傷、精神狀況不佳，消息曝光後隨即在網路上掀起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新版財力分級惹議 花縣府憂加劇垂直不公平
新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，「新版財力級數」中，花蓮縣政府從第4級躍升第2級，大幅調升財政能力，不過，縣府認為「顯然與實際狀況不符」，其中自籌配合款加倍，恐加劇縣市間「垂直公平」惡化。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉與華府談協議 石油出口將從中國轉向美國
[Newtalk新聞] 路透社（Reuters）稍早引述五位政府、產業和航運消息人士透露的資訊，指出委內瑞拉和美國政府官員正在討論將委國原油出口到美國煉油廠的事宜。這項協議可能會將原本供應中國的原油轉去美國，同時幫助委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）避免進一步減產。 報導指出，委內瑞拉有數百萬桶石油裝載在油輪和儲油罐中，但由於美國總統川普（Donald Trump）自去年12月中旬以來實施的出口封鎖，這些石油一直無法運出。 這次封鎖是美國不斷加大對委內瑞拉政府施壓的一部分，最終導緻美軍在本週末逮捕了委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。 兩位消息人士稱，一項潛在交易將原本要運往中國，卻滯留在委內瑞拉的原油轉出售給美國。過去十年，中國一直是委內瑞拉最大的原油買家，尤其是在2020年美國對參與委內瑞拉石油貿易的公司實施制裁後更是如此。 此次供應將增加委內瑞拉對美石油出口量，目前這部分出口完全由委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的主要合資夥伴雪佛龍公司（CVX.N）在美國授權下控制。 雪佛龍公司每天向美國出口10萬至15萬桶委內瑞拉原油，近幾週來，該公司已成為在封鎖期間唯一一家能夠新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
美「無限期」接管委內瑞拉石油 川普：所得將購美國製造產品
美國總統川普先前宣布，委內瑞拉臨時政府同意由美國管理3,000萬至5,000萬桶原油的銷售事宜，美國能源部長萊特（Chris Wright）更指出，將「無限期」接管石油出口。對此，川普昨（7日）在社群媒體表示，將使用石油所得款項，全面採購「僅限美國製造」的產品。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元 學者驚問：「百年大黨」鼓勵人民犯法？
國民黨中評委、前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月確定，黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，強調要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄，未來將努力拿回政權，因為唯有政黨輪替，才能讓司法回歸正軌。有學者質疑，鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元，是不是表示國民黨作為一個「百年大黨」鼓勵人民犯法呢？三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 3
Z世代女性開始動用退休金儲蓄凍卵 這有必要嗎？
因為對於情感關係的不確定或者生理疾病的憂慮，目前全球許多年輕單身女性開始尋求凍卵，這背後折射出什麼樣的醫療科技進步及性別因素呢?BBC NEWS 中文 ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
繪師遭hololive提告？「冷炸雞」諷刺圖傳求償150萬日圓 網質疑真實性
hololive 旗下 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）著名的「冷炸雞事件」，源於 2021 年聖誕夜，佩克拉曾預告會在聖誕夜開台，卻因身體不適取消，但本人沒在推特告知，導致一名野兔（粉絲名）買好炸雞默默等著。這件事情也成為後來佩克拉每年都會玩的梗。然而近日，有網友暗示自己被 hololive 官方提起法律行動，因為一張「冷炸雞」二創圖，要求賠償 150 萬日圓（約新台幣 30 萬元）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
代孕合法？醫：民進黨反對就是性平做半套
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委陳昭姿積極推動《人工生殖法》修正案，盼代理孕母合法，民眾黨前主席柯文哲還親自出馬，到立院與藍綠黨團致意尋求協助。立院衛環委員會今（8）日也再度審查法案，精神科名醫沈...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前 ・ 2
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 249
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 12 小時前 ・ 22
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23