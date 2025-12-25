快訊／冷氣團發威！玉山北峰今早下雪了 低溫凍探-5.5℃

生活中心／彭淇昀報導

今（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中央氣象署透露，玉山北峰於6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。

冷氣團發威，玉山北峰今早下雪了。（圖／中央氣象署）

根據氣象署資料顯示，今日全台最低溫為玉山風口測站零下5.5度，其次為玉山測站零下4.7度。

氣象署指出，今日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

冷氣團發威，玉山北峰今早下雪了。（圖／中央氣象署）

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

