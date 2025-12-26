快訊／冷氣團發威！6縣市低溫特報 2地恐跌破10度

低溫特報。（圖／氣象署）





中央氣象署今（26日）6時38分，針對6縣市發布低溫特報，4縣市黃色燈號、2縣市橘色燈號。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

黃色燈號

桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

橘色燈號

新北市、宜蘭縣

