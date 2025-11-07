快訊／出庭僅作證？澎恰恰投資糾紛遭提告詐欺 現身北檢2小時：不關我的事

澎恰恰（左）遭王姓合夥人（右）指控詐欺背信。（本刊資料照）

金鐘主持人澎恰恰近年因債務問題頻登新聞版面，本刊去年底（2024）獨家報導，王姓合夥人指控，澎恰恰與陳姓金主曾計畫共同成立娛樂公司，未料陳片面解約，將投資額領走，王男因此提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。澎恰恰今（7日）下午現身台北地檢署召開庭訊，耗時逾2小時釐清案情。

投資合作破局 王男提告澎恰恰與金主

據了解，王姓男子原本與澎恰恰、陳姓金主協議，各出資25萬元成立娛樂公司，並與澎恰恰簽訂經紀約。然而合作僅3個月後，陳姓金主以理念不合為由終止合作，並表示扣除開銷後，將21萬元返還給王男，同時指出澎恰恰的25萬元其實也是她出的，王男認為整起事件有預謀，因此提起告訴。

澎恰恰出庭否認指控：僅作證不涉糾紛

庭訊後，澎恰恰面對媒體採訪時表示：「我只是來作證啦，這不關我的事。」言辭間先是否認與投資糾紛有關，隨後又承認出庭作證。至於陳姓金主及家人則在現場刻意閃避鏡頭，未對外回應。

澎恰恰過去曾在社群平台澄清，他與王男及陳姓金主在中國的合作案尚未啟動就已解散，王男事後提出另行合作的提議，因理念不合未成行。他的說法間接否認王男的指控。

