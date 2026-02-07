快訊／出演《世紀血案》！楊小黎發聲了「千字文道歉」

記者林汝珊／台北報導

楊小黎發聲道歉。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議，該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。對此，主演楊小黎7日發表千字聲明正式道歉，表示若知「未授權」，絕對會直接拒絕出演。

楊小黎坦言直到殺青記者會後，才得知劇組並未取得當事人林義雄及家屬的同意，直言「如果在拍攝前就知道這樣的狀況，我會直接拒絕出演。」表示最初洽談時就清楚該片改編自林義雄相關事件，透露製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘。直到接近進組時，才拿到定稿劇本，但劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指引，拍攝前也未安排讀本會。

也坦言拍攝期間，演員們只能不斷提出自身理解與想法，反覆確認是否符合導演方向，有時同一顆鏡頭需呈現多種不同狀態，過程中難免感到疑惑與挫折，但仍選擇盡力完成拍攝，「謹慎地為角色服務」。她也為自己未能事前主動確認此事向大眾致歉，表示依照過往演出經驗，理所當然以為相關溝通早已在前期完成，「缺乏對潛藏風險的敏感度，是我的疏失。」

