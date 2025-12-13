快訊／出門帶傘！「3縣市」大雨特報 一路下到明天

記者柯美儀／台北報導

東北季風影響，氣象署於今（13）日針對3縣市發布大雨特報，雨勢持續到明日清晨，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報縣市。（圖／氣象署）

＊大雨縣市：基隆北海岸、宜蘭縣

氣象署表示，今日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些。白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。

