快訊／初選打敗邱議瑩！賴瑞隆取得高雄市長參選門票 陳其邁發聲了

記者林昱孜／高雄報導

賴瑞隆初選出線，即將代表民進黨參選高雄市長，陳其邁發聲了。（圖／邱議瑩競選辦公室提供）

民進黨高雄市長初選民調結果出爐由賴瑞隆勝出，將代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座。在初選過程中，一直屬意將高雄市「交棒邱議瑩」的陳其邁，結果揭曉後，他也發表看法。

「首先恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選」，陳其邁表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁說，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

更多三立新聞網報導

快訊／高雄市長初選結果即將出爐！陳其邁恭喜4人：完成民主初選

高市長初選民調今登場！邱議瑩曬「超萌陳小米」顧電話打工照

拚了！邱議瑩「請出陳小米」喊話幫忙顧電話 初選結果出爐時間曝

初選倒數計時！最新競選影片曝光 6位首長級戰將連線：唯一支持邱議瑩

