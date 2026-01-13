快訊／初選民調0.6個百分點險勝！賴瑞隆：感謝市民託付

賴瑞隆將代表民進黨出戰2026年高雄市長選舉。（圖／東森新聞）





民進黨進今（13）日公布高雄市長初選民調結果，此次民調由中央黨部、山水及典通3家機構執行，並依民進黨規定加權彙整，作為提名評估依據。其中參與初選的立委賴瑞隆以0.6個百分點中險勝邱議瑩，預計下週黨中央將會進行提名，賴瑞隆也出面回應感謝市民的託付和戰友一路相挺。

從整體民調成績來看，賴瑞隆在黨內對比中以55.9995％居首，其次為邱議瑩的55.3807％，兩人支持度相當接近，僅差距不到1％。許智傑以51.9022％排名第3，林岱樺則以50.5986％居後，4位參選人皆超過5成，顯示高雄市長初選競爭激烈。

在對上國民黨對手柯志恩的交叉對比中，4位民進黨參選人皆取得明顯領先。其中，賴瑞隆對柯志恩的民調支持度最高達24.8995％，邱議瑩為24.6652％，賴也是些微的差距險勝。

賴瑞隆：感謝市民託付

針對初選結果，賴瑞隆回應，首先感謝市民的託付和戰友一路相挺，這份支持是延續高雄光榮的期盼，也是對高雄城市的驕傲和熱愛，他已和3位同事通過電話，謝謝他們給予的鼓勵支持，大家在初選過程相互砥礪，用各自方式為高雄全力以赴，也坦言初選只是過程，沒有個人勝負，都是為高雄全力以赴，這一段過程讓高雄更進步和團結，也知道唯有團結才能守住高雄、延續光榮。

賴瑞隆坦言，4人都是高雄隊的隊友，要面對新時代來臨，產業轉型、人口結構改變；城市財源受損的影響，會共同努力面對這樣的問題，也強調「謙卑傾聽，凝聚團結」是他不變的承諾，會用最真誠、最虛心的態度和大家攜手同行。

最後賴瑞隆強調，高雄前進的力量來自於所有高雄人，一起守護高雄，讓高雄持續在國際上發光發熱，過去20年來，謝長廷、陳菊、陳其邁都為高雄奠定發展格局，他也深知高雄正處在關鍵發展時期，接棒陳其邁市長後將全力以赴，將高雄帶向下一個黃金10年，「初選的終點也是責任的起點，會努力承擔重責大任，讓高雄成為勇敢逐夢充滿希望的城市。」

許智傑：團結一致守住高雄

許智傑指出，感謝市民朋友這段時間給予他的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致守住高雄，一起為高雄的發展努力。

林岱樺：高雄女兒不缺席、會繼續拚

林岱樺表示，第一時間向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。也感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。她表示，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

對於後續整隊工作，林岱樺表示，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

在政策推動上，林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺最後表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好

現任市長陳其邁回應

高雄長陳其邁表示，首先恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

