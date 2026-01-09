快訊／別在原地找辛柏毅了！專家點1原因：採科學流速推估

國立東華大學體育中心潛水教授朱文正。（圖／東森新聞）





針對空軍花蓮基地F-16戰機失聯搜救行動，國立東華大學體育中心潛水教授朱文正今日接受採訪，從水域動力學的角度提供專業判斷。

朱文正指出，戰機墜海地點位於流速極快且方向固定的「黑潮」區域，隨時間推移，失聯飛官與殘骸極大機率已向北偏移，建議搜救單位應放棄原地搜索，將重心移往北方海域。

黑潮方向固定且流速快 應採科學流速推估搜救範圍

朱文正教授分析，台灣東部海域的黑潮是由南向北固定流動，且流速相當高，這使得失事現場的殘骸或人員會迅速離開墜海原點。

朱教授建議，搜救單位應利用科學計算方式，根據黑潮的流速乘以失事至今的時間，推算出目前的偏移位置，並以此畫出密集的搜尋範圍。他舉例，過去曾有溺水遊客在3天後於數十公里外的蘇花公路附近被發現，足以證明黑潮強勁的流速。

海象惡劣恐將殘骸推向岸際 建議加強「岸際民力巡查」

由於近日台灣東部受東北季風影響，風浪強勁，朱文正提醒，強風與浪潮極可能將海面上的殘骸或飛行員推向岸際。

因此，除了海面搜索，他強烈建議應同步加強「岸際巡查」，甚至動員地方民力，效仿過去風災後「望遠鏡超人」的精神，由志願民眾協助監看岸際及近岸狀況，以彌補正規軍警人力的不足。

水深逾千米人力難及 搜救須倚賴「深海偵測設備」

針對水下搜尋，朱文正表示，目前確定的落水點深度約在1000至2000公尺之間，遠超過一般潛水員約50、60公尺的人力極限。在這種深海環境下，人力潛水已無實際意義，必須完全倚賴「深海偵測設備」或機械探測方式進行海底搜尋。

朱教授強調，現在每一分鐘的偏移量都很大，唯有結合科學數據、民力監看與專業深海設備，才能提高尋獲飛官辛柏毅上尉的機會。

