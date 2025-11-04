快訊／利多消息全無效？美股開盤4大指數、熱門個股均走跌

財經中心／倪譽瑋報導

目前聯準會（Fed）降息、美中貿易談判皆不明朗，主要美股重點聚焦在各公司消息。大數據分析公司Palantir財報絕佳、亞馬遜宣布與人工智慧巨頭OpenAI合作、超微財報將開牌、星巴克大賣中國零售業務股權，相關股價值得留意。今（4）日美股開盤，四大指數與以上有重大消息的個股暫時走跌。

Palantir公布第三季財報，營收與利潤都超過市場預期，第三季營收11.8億美元、年增63%；淨利潤4.7億美元、年增破2倍；甚至第四季營收展望也超出市場預期。稍早又傳出知名避險基金經理人貝瑞（Michael Burry）做空輝達與Palantir，值得留意。

此外，亞馬遜雲端運算服務（AWS）與OpenAI簽署一項價值「380億美元」的運算採購協議，推升AMZN股價創歷史新高；超微會在4日美股收盤後公布第三季財報，市場聲音普遍看好。

在不少國家都有分店的星巴克，宣布與投資公司博裕資本（Boyu Capital）合作，一同在中國成立合資公司，並將中國零售業務的控股權賣出，博裕持股最高60%、星巴克自己則是40%。星巴克在中國約有破7800家的分店，本次合作案有望加強中國市場拓展。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌379.40點或0.80%、標普500指數下跌75.40點或1.10%、那斯達克綜合指數下跌349.60點或1.47%、費城半導體指數下跌186.07點或2.56%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌5.71美元或2.76%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.40美元或0.15%。另外，Palantir（PLTR）下跌18.74美元或9.05%、亞馬遜（AMZN）下跌2.91美元或1.15%、超微（AMD）下跌10.43美元或4.02%、星巴克（SBUX）下跌1.66美元或2.05%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

