快訊／前海科館長涉霸凌貪汙遭聲押 開羈押庭

基隆海科館霸凌案持續延燒，館長陳素芬遭控職場霸凌。（圖／東森新聞）





國立海洋科技博物館前館長陳素芬日前遭控職場霸凌並違法雇用親屬當職員，在去年12月3日確認調查結果也記過處分。昨（14）日基隆地檢署搜索陳素芬以及她大姑的住處，並複訊到今日清晨4點，將兩人帶回並向法院聲請羈押，預計在稍後10時30分召開羈押庭。

基隆地檢署指出，檢察官指揮法務部廉政署，追查國立海洋科技博物館前館長陳素芬以及其大姑廖女等人涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，於昨日執行搜索，經訊問後，認定2人違反貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，爰於今日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。

廣告 廣告

基隆地檢署表示，陳素芬與廖女具有三親等內姻親之關係，而陳素芬於民國108年4月起擔任海科館館長，於110年9月間違法進用具有三親等內血親、姻親之廖女擔任海科館臨時人員。 全案先前已經監察院通過彈劾並移送懲戒法院審理中，但因相關案情仍涉有刑事不法，檢察官於昨日指揮法務部廉政署對陳素芬、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳素芬、廖女外，還約談8名證人。經本署檢察官訊問後，認被告陳素芬、廖女2人共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，於今日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。

更多東森新聞報導

海科館長陳素芬涉霸凌「僅被調職」 藍轟：謝宜容2.0

海科館前館長陳素芬霸凌成立 記一大過調職

新／性侵女兒348次！北捷前小隊長輕生亡

