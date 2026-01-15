快訊／前海科館長陳素芬涉貪 基檢聲押禁見今開羈押庭

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬日前遭控職場霸凌，並涉嫌違法雇用親屬擔任職員，相關調查結果已於去年12月3日出爐，做出記過處分。基隆地檢署昨（14）日進一步發動搜索陳素芬及其大姑廖女住處蒐證，並將2人帶回漏夜複訊至今（15）日清晨4點，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，預計上午10時30分召開羈押庭。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬日前遭控職場霸凌，並涉嫌違法雇用親屬擔任職員。（圖／國立海洋科技博物館官網）

基隆地檢署指出，檢察官指揮法務部廉政署追查本案，認陳素芬與其大姑廖女涉犯《貪污治罪條例》圖利等罪嫌。檢方昨執行搜索後，經訊問認定2人犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，因此於今日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。

檢方說明，陳素芬與廖女具三親等內姻親關係，陳素芬自2019年4月起擔任海科館館長，卻在2021年9月間違法進用屬三親等內血親、姻親的廖女擔任海科館臨時人員，涉違反相關規定。

基隆地檢署表示，全案先前已遭監察院通過彈劾，並移送懲戒法院審理中，但因案情仍涉及刑事不法，檢察官因此於昨指揮廉政署，針對陳素芬、廖女及證人住處共3處同步搜索，除2名被告外，另約談8名證人釐清案情。檢方訊問後認2人共犯《貪污治罪條例》圖利等罪，今日凌晨向法院聲請羈押禁見。



