快訊／前甜心議員林穎孟控前夫家暴！ 台北地院宣判拘役40日

時任台北市議員林穎孟過去曾和誠泰文教基金會董事長林致光擁有短暫的婚姻，為期9個月。由於婚姻中雙方常有爭執、肢體衝突，林女於去年提告對方傷害罪，原先不起訴但在她提出再議成功後，檢方於去年8月起訴林致光。台北地院歷經半年的審理以後，台北地院今（2月6日）宣判林致光犯違反保護令拘役40日，得易科罰金，可上訴。

過去案件審理時，林穎孟解釋，過去不起訴是因為證據只有提供錄音檔而沒有影片，檢方認為兩人只是夫妻吵架，並沒有辦法判斷是不是真的有施暴的情形才會予以不起訴處分。此外，林穎孟更指控林致光收買媒體，製造輿論想要捏造事實汙衊她。

當日庭上勘驗證據影像內容，內容為林穎孟和林致光的爭執過程，影片長達7分多鐘，而林穎孟表示從影片中可以看到林致光已經很習慣對於他人進行施暴，甚至把別人趕出家門，但影片中並無直接拍到林致光直接對林穎孟施暴的畫面。

針對林穎孟的指控，林致光當時則表示「我完全沒有犯罪，也沒如同告訴人所說任何的行事」，並主張自己是家暴零容忍但若是以家暴之名獲取錢財或其他目的絕對不是社會所容許的，因為保護令保護的是真正需要保護的對象。

林致光說，林穎孟對她反覆在3個地檢署提出告訴以後，目前已經有5個不起訴確定，原先士林地檢署也不起訴，一直到移至北檢以後才被起訴。但林致光強調自己絕對沒有施暴，也沒有原告所提的行事，認為對方加油添醋，說法都是不實指控。





