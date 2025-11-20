快訊／前男團成員涉閃兵神隱半年！首公開發聲道歉

陳向熙神隱半年首度發聲道歉。（圖／翻攝自陳向熙IG）





男星陳向熙（Teddy）過去從男團 SpeXial出道，今年5月捲入閃兵案， 上月首度開庭時他當庭認罪請求輕判，如今神隱近半年，他今（20）日在社群平台寫下心聲，坦認「這段時間經歷了不少事」。

陳向熙今年5月與王大陸、陳零九、威廉、陳大天被爆出涉嫌閃兵，是閃兵案中第一波遭起訴的藝人，事後陳向熙遭到BL劇《向流星許願的我們》換角，上月27日首度開庭時，他則聲稱遭 綽號「黑哥」的集團掮客陳志明欺騙，坦言現在已非常後悔並誠心認罪。

如今已神隱近半年，陳向熙稍早在IG曬出寸頭照寫下：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。 能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。 我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己， 再次謝謝你們的包容。」



