快訊／前男團成員涉閃兵！陳向熙「社群神隱半年」首發聲 73字道歉了

娛樂中心／綜合報導

前男團「SpeXial」成員陳向熙（Teddy）今年5月捲入閃兵案，上月首度開庭當庭認罪請求輕判，供稱遭閃兵集團首腦陳志明欺騙、恐嚇或勒索。社群平台神隱超過半年的他，今（20）日首度發文致歉，強調未來將以更踏實的態度，將事情一步步做好。

陳向熙（Teddy）發文致歉。（圖／翻攝自陳向熙臉書）

陳向熙臉書全文：

這段時間經歷了不少事，

讓你們擔心了。

能有機會去修正過去不成熟的決定，

我是真心感謝的。

我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。

我會認真整理自己，

再次謝謝你們的包容。

