快訊／前綠委陳歐珀涉貪874萬！一審判16年 太太徐慧諭判4年半

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前民進黨立委陳歐珀被控收賄、詐領助理費共874萬，北院今日一審宣判。資料照。廖瑞祥攝



前民進黨立委陳歐珀被控收受463萬餘元賄款，替海商業者、Uber業者在立法院推動《商港法》、爭取紓困、召開協調會並質詢交通部，又涉嫌與太太徐慧諭共同詐領助理費411萬餘元；徐慧諭則另涉侵占兩人共同掌控的「台灣勁宜蘭發展協會」公款110萬元。台北地院今（4/14）日判陳歐珀應執行16年、褫奪公權6年，徐慧諭則判應執行4年6月、褫奪公權3年。可上訴。

全案源於，陳歐珀於2016年至2023年擔任立委期間，涉嫌以「顧問費」名義按月持續收受共413萬5922元賄款，協助台灣商港事業發展協會理事長洪英正維持其「業界龍頭」的地位。具體手法包含提案凍結「高雄洲際碼頭公司成立案」經費、提案擴大疫情紓困、提案修正《商港法》第72條便利民營港埠業者求償等。

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檢方也查出，交通部於2018年間規劃限縮租車業與Uber載客的經營範圍，中華民國租車業品質保障協會理事長蕭明仁、台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋等4名業者為阻擋修法，請求陳歐珀協助。陳歐珀得知後，涉嫌收取50萬元賄款，還指定業者捐款到他和徐慧諭共同掌控的「台灣勁宜蘭發展協會」帳戶，後來，陳歐珀召開協調會並質詢交通部，但未成功阻擋修法。

徐慧諭被控與陳歐珀共同詐領助理費，另也涉及公益侵占。資料照。白廷奕攝

此外，根據調查，陳歐珀夫婦自2012年至2022年間，涉嫌共同浮報助理薪資，向立法院詐領共411萬2170元，款項則作為辦公室零用金使用。而徐慧諭則另外被控私挪「台灣勁宜蘭發展協會」公款110萬元，用以支付她高達百萬元的保險費，還有部分被她拿來繳電費。

台北地檢署去年8月依《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪、利用職務機會詐取財物罪及《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴陳歐珀，痛批他「敗壞官箴」，求處重刑24年2月；徐慧諭則因涉犯利用職務機會詐取財物罪、《刑法》公益侵占罪，遭起訴求刑8年8月。

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