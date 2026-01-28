快訊／前財政部次長戴立寧逝世享壽88歲 曾因「十信案」頂撞蔣經國



財政部前次長戴立寧辭世，享壽88歲，消息傳出後，金融圈與財金界老戰友紛紛表達不捨與哀悼。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢回憶，戴立寧始終相信制度必須改革、政策必須為長遠發展負責，即使因此得罪權勢，也從不退讓。另名金融圈資深主管則提到，戴立寧過去在「十信案」期間，曾因直言力諫而頂撞時任總統蔣經國，最終遭撤換職務；後來又為爭取外資投資台股，與當時央行總裁激烈交鋒。

戴立寧的親友透露，長期與胰臟癌對抗的戴立寧，其實早在去年11月中旬便低調舉辦生前追思音樂會。當天，多位曾在財金體系共事的官員與金融界老友齊聚一堂，與他談往事、聊時局、合唱歌曲，彷彿一場溫暖而從容的告別。親友們說，即使走在人生最後一段路上，戴立寧仍對公共議題充滿熱情，談到政策與時事時神采奕奕，完全看不出身受重病折磨。

據財政部史料館揭露資訊，戴立寧是東吳大學法律系第51級畢業生並為該校第1屆傑出校友，擁台大法研所、哈佛法研所碩士，1982年財政部錢幣司（後改為金融司）副司長，後接許遠東位子升任司長，財政部次長、證管會主委、僑銀董事長等職。







