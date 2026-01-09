快訊／前一天擊斃女子引爆示威 美聯邦執法人員再開槍擊傷兩人

2026年1月8日，美國移民暨海關執法局（ICE）幹員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃一名女子後，引爆示威，聯邦執法人員逮捕示威者。路透社



美國奧勒岡州波特蘭市警方週四（1/8）表示，聯邦移民執法人員當天在一處路口開槍，導致兩人受傷。聯邦移民執法人員前一天才在明尼蘇達州擊斃一名女子，引發憤怒示威，緊張情勢升高。

路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，波特蘭市警察局長戴伊（ Bob Day）發表聲明稱，兩名傷者目前仍在醫院，傷勢不明。他說：「我們理解，在明尼阿波利斯市槍擊案後，許多民眾仍非常激動及緊張。但我懇請大家保持冷靜，我們正在了解情況。」

波特蘭市警方表示，他們並未涉入週四的槍擊案，而是在當天下午2時18分接獲有槍擊案的報案後，趕往一處路口的案發現場，發現一名男子與一名女子中槍受傷，涉案者是美國海關暨邊境保護局（CBP）幹員。

CNN）引述消息人士稱，兩名傷者是夫妻關係，丈夫手臂中槍，妻子則是胸部中槍，目前傷勢不明。

「海關暨邊境保護局」（CBP），以及週三在明尼蘇達州擊斃女子的「移民暨海關執法局」（ICE），均隸屬美國國土安全部。

美國聯邦調查局（FBI）已對此案展開調查。

ICE週三在明尼阿波利斯市擊斃一名37歲女子，引發當地官員譴責，也引起大批民眾示威。週四再有示威者上街遊行，抗議ICE暴力執法。

