快訊／剛好在倒垃圾！回收車駕駛「暈厥暴衝」夾擊民眾 傷者名單曝光

記者羅欣怡／桃園報導

資源回收車撞擊垃圾車，造成一人沒生命跡象。

桃園市龜山區晚間發生嚴重事故！一輛資源回收車與垃圾車撞擊，包含回收車司機在內共有7人受傷，事故現場還有倒垃圾的民眾遭到夾擊，傷者中一名婦人現場沒有生命跡象，事故原因釐清中。

消防局獲報後出動22名消防員到場。據了解，晚間6時許，垃圾車和資源回收車正在進行收垃圾作業，跟在後方的資源回收車駕駛，疑似身體不適，導致車子暴衝，直接撞擊前方的垃圾車。當時有民眾正在倒垃圾遭到夾擊，其中一人當場沒有生命跡象，另外還有5人受傷，大部分傷者都有開放性骨折和擦挫傷，詳細事故原因釐清中。

廣告 廣告

傷者名單：



(吳姓、男性、52歲)垃圾車駕駛,冒冷汗.三民分隊救護車送往聖保祿醫院。

(丁姓、女性、83歲)右腿開放性骨折,大林分隊救護車送往長庚醫院。

(黃姓、男性、39歲)右小腿開放性傷口及腹部疼痛,三民分隊救護車送往經國敏盛醫院。

(陳姓、女性、61歲)多處擦傷,桃園分隊救護車送往桃園榮民醫院。

(呂姓、男性、31歲)肢體及頭部疼痛,桃園分隊救護車送往長庚醫院。

(不詳、女性、78歲)OHCA,龜山分隊救護車送往聖保祿醫院 。

(S-外籍姓、女性、52歲)頭部疼痛,大有分隊救護車送往桃園榮民醫院。

更多三立新聞網報導

不用申請！政府每月加發1000元「直接入帳」1.3萬人受惠 資格曝光

現場畫面曝！三立採訪車撞進銀行釀10傷 駕駛：轉彎時轉速突然升高

2強選1！藍營新竹縣長初選陷入僵局 粉專「示警1事」：不是開玩笑的

阿公變成狼！嚇女童「下面有蟲會爛掉」騙折壽10年幫驅蟲 6年性侵41次

