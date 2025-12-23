快訊／割頸案二審宣判！被害父親淚發「不自殺聲明」：我對不起兒子

記者柯美儀／新北報導

割頸案二審宣判，楊同學父親發「不自殺聲明」。（圖／資料照）

新北市2023年12月25日發生一起國中生割頸案，郭姓少年在校園為替乾妹出氣，竟持彈簧刀猛刺同為國三生的楊姓同學10刀，楊同學經搶救後傷重不治。新北地院去年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬覺得太輕提上訴，今（23）日高院宣判，改判乾哥12年，乾妹11年，全案仍可上訴。被害楊姓學生父親在絕望中發出「不自殺聲明」。

楊同學父親在聲明中指出，由於非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，必須鄭重聲明自己和家人不會自殺。這個判決結果是極度難以承受的，「不是因為我們輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴我們，被害者不重要。現在的現實是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護。那請問，誰來保證我們的生命安全？」

楊父哽咽表示，自己必須向已逝的兒子道歉，「爸爸已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的踐踏。」他強調，這不是單一案件，而是一套系統性傷害被害者的制度問題。

談及《少年事件處理法》，楊父情緒激動，直言該法是一塊「遮羞布」，被害者家屬無法閱覽加害者資料，申請信賴之人旁聽卻遭駁回，理由竟是「有礙少年健全成長」；反觀家屬的住址與個資卻被完整揭露，甚至讓加害者知曉家屬住處，讓人身安全暴露在風險之中。他質疑，制度究竟是在保護誰，「知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。」

針對近日12月19日台北捷運再度發生隨機殺人事件，楊父指出，這並非偶然，而是嚴重警訊。他質疑，誰能保證曾犯下殺人罪的人，出獄後不會再犯？他直言，過度縱容暴力犯罪並非寬容，而是把整個社會推向更不安全的處境。

最後，楊父呼籲社會正視制度問題，強調「教育不是縱容，安全不是侵害人權」，並主張應還給教師合理的管教權，包括必要時的安全檢查措施。他哀痛表示，如果制度不改，孩子不會是最後一個犧牲者。

楊父提出以下五點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應：

1. 保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。

2. 重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。

3. 修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。

4. 面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。

5. 殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。

