快訊／剴剴案二審宣判 保母姊妹劉彩萱、劉若琳上訴遭駁「維持無期、18年」

劉彩萱遭判無期徒刑、褫奪公權終身，高院今二審駁回上訴。（資料照，鏡報李智為攝）

2023年虐死兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審分別遭國民法庭判決無期徒刑、18年徒刑。案件上訴二審，今（27日）9時30分二審宣判駁回上訴，維持原判。

劉姓保母姊妹長期凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方相驗直呼「沒看過這麼慘的」，2人殘忍惡行引發民眾怒火、上街抗議，也因此促成立法院修法加重兒虐刑責。此案經國民法官法庭審理，認定2人以虐取樂、惡性重大，台北地院去年5月判決無期徒期與18年徒刑。

劉姓姊妹與檢方均上訴，二審辯論期間檢方請求加重劉若琳的刑責，劉彩萱則再度認罪強調會與剴剴家屬談和解盡力賠償。

高等法院今上午二審宣判、駁回上訴，維持無期徒期與18年徒刑，仍可上訴。2人今未到庭聆判，法官同時也裁定保母姊妹自2月1日起延長羈押2個月，可抗告。

