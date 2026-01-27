快訊／剴剴案二審維持原判！高院說話了：原審無違誤

高院發言人王屏夏。（圖／東森新聞）





引發社會高度關注的1歲男童剴剴遭虐死案，台灣高等法院今（27）日上午二審宣判，駁回惡保母姊妹上訴，裁定延押兩個月，維持原判，劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年。對此，高院也做出說明。

高院發言人王屏夏庭長說明，合議庭認定原審判決並無違誤，駁回檢察官與被告上訴，維持保母劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，妹妹劉若琳有期徒刑18年的判決。

高院認定原審無偏見 裁定延押2個月

王屏夏指出，本院合議庭審理後，認為原審法院並無偏見、偏頗不公的情形，判決亦無違誤或不當，因此駁回檢察官及被告二人的上訴。維持一審劉彩萱處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳處有期徒刑18年的判決。全案仍可上訴。

此外，由於被告二人羈押期間將於1月31日屆滿，合議庭認為仍有羈押原因及必要，裁定自115年2月1日起，延長羈押2個月，本案仍可上訴。

