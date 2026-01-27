快訊／剴剴無辜慘死惹全民怒火！ 劉姓惡保母姊妹二審判決出爐

剴剴案二審出爐，剴剴戰士來聽判。（圖／翁靖祐攝影）

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因為虐死僅有1歲大的男童剴剴，一審遭到國民法官重判，劉彩萱被判刑無期徒刑，劉若琳則被判刑18年。對此，檢辯雙方對判決均不服，提出上訴，在歷經7個審理以後，高等法院今日（1月27日）宣判上訴駁回。

剴剴生前不僅被劉若琳刮傷脖頸處，還被劉彩萱毆打全身多處、拉扯耳朵、推倒在地等，甚至還劉采萱以被毛巾綑綁、口罩矇眼，限制行動。除了上述的虐打行為外，劉彩萱甚至還將剴剴受害的照片，拍照傳送給劉若琳，令外界既憤怒又痛心。

劉彩萱與劉若琳過去不僅對剴剴疏於照顧讓他日益消瘦，見其身上有傷也未帶他去醫院就診，最後剴剴因營養缺乏所以異常虛弱，身上還有42處的虐待性傷勢，僅有1歲的他甚至還罹患憂鬱症，最終於2023年12月24日因為低血溶性休克而死。

國民法官一審認為，劉彩萱知道剴剴為全日托育，缺乏有力監督者，竟以虐取樂，對剴剴頻繁施暴，使其生前遭受身體疼痛及飢餓最終死亡，犯罪情節嚴重，判處無期徒刑。劉若琳明知姊姊對剴剴以虐取樂，卻未阻止反基於以虐取樂從中獲得優越感等，鼓吹、迎合姊姊行為，判處其18年有期徒刑。

