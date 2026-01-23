快訊／創戰後最短紀錄！日本眾議院今閃電解散 2月8日選舉決戰

本次大選被視為對高市政權的信任投票。（翻攝自首相官邸 IG）

日本政壇迎來重大震盪，眾議院今（23日）下午的院會中正式宣告解散。政府隨即敲定選舉時程，預計於下週27日發布公告，並定於2月8日舉行投開票。值得注意的是，本次從解散隔天起算至投開票日僅短短16天，這不僅打破了2021年岸田內閣的17天及前年石破內閣的18天紀錄，成為二戰後時程最緊湊的一次大選。

根據《NHK》報導，本次解散程序於上午9時啟動，由首相高市早苗召開內閣會議，全體閣員簽署決定書後，下午由議長額賀福志郎在院會宣讀詔書生效。此舉也是自1966年佐藤榮作內閣以來，睽違60年再次於國會常會召集日當天即行解散，更是常會改制為1月召開後的首例，顯見高市內閣力求速戰速決的政治意圖。

廣告 廣告

隨著國會解散，日本朝野各黨即刻進入實質競選狀態。本次大選被視為對高市政權的信任投票，選戰攻防焦點預計將鎖定在內閣執政成績、針對物價高漲與消費稅的經濟對策，以及外交安保佈局等關鍵議題。面對這場戰後最緊湊的選戰，各黨派已全面動員，準備在未來半個月內展開激烈的攻防。

更多鏡週刊報導

TikTok逃死劫！中企字節跳動交出控制權 2億用戶警報解除

控WHO背棄核心使命！美國正式退出 最大金主斷援「世衛恐再裁員25％」

高鐵春節後加開12班返校優惠列車 票價5折下週開賣