快訊》劇烈磁暴來了！氣象署發布「太空天氣警訊」將影響36小時
[Newtalk新聞] 中央氣象署太空天氣作業辦公室發布太空天氣警示訊息，今(20)日9時起36小時將會有劇烈磁暴，衛星定位、無線電可能會異常，電力系統也可能造成損壞。
氣象署指出，受到太陽表面活躍區(AR4341)於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級(Kp=9, G5)。
預估會造成3大影響。線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動；大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題；部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。
