快訊》劉世芳拒供密件！李貞秀盼「對所有立委一致標準」回應了

民眾黨「陸配」立委李貞秀。

面對「陸配」白委李貞秀國籍爭議，內政部長劉世芳4日晚間表態，已規範機密以上文件及個資都不提供給李。李貞秀今（5日）透過文字回應，劉世芳當然可決定哪些內容是機密，但希望是對所有立委一致標準，而不是為了對她汙名化、貼標籤才產生的決定，並也同時感謝綠委王世堅敢說真話。

針對劉世芳表態不提供機密以上文件，李貞秀5日透過文字表示，如同自己先前在記者會說的，在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天綠委王世堅節目上說，「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了。」而自己也敬重王世堅敢說真話，也誠摯表達感謝。

李貞秀指出，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，「長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，我們期待的是公平，不只是優待；我們堅持的是法治，不是歧視」。

李貞秀提及，令人遺憾的是劉世芳的發言，尤其明確表示「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」，依照《國家機密法》，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉是對所有立委一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化、貼標籤才產生的決定。

李貞秀說，尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕其索資，例如社會住宅的興建進度，賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉世芳貼上「密件」標籤，她跟人民都無法了解真相，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

