快訊／劉世芳簽批！高虹安「確定復職」竹市府證實：已收到傳真

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市政府證實，已經收到內政部的復職公文傳真。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安因貪污案遭停職，昨（16日）二審宣判貪污罪撤銷，新竹市政府也立即「專人」送交高虹安的復職公文到內政部，壓線下班前簽收。市政府證實，已於今(17)日下午收到內政部函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。

據了解，高虹安明日復職後已經有安排公開行程，將參加消防局所舉辦的「消防月曆」記者會，若沒意外，也是她正式復職後的第一個行程。

