快訊／劉品言生了！寶寶腳丫戴戒指 連晨翔「迷之角度」照片被老婆吐槽

劉品言生了。翻攝Instagram @esther88

藝人劉品言今（19日）透過個人社群平台宣布喜訊，正式升格當媽！她在貼文中以滿滿的愛意迎接寶貝女兒的到來，並分享產後第一手心情。

劉品言貼出新生兒的腳丫照，感動寫道：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」她幽默形容女兒的五官：「臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」讓粉絲看了會心一笑。

寶寶腳丫戴戒指。翻攝Instagram @esther88

她也特別提到，「感謝所有守護，我們都平安。」最甜的是，老公連晨翔陪伴在側，劉品言笑說：「謝謝連晨翔一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」一句話盡顯產房裡的新手爸爸寵溺，溫馨程度破表。

劉品言與連晨翔2025年低調結婚，並且宣布懷孕，今日終於迎來愛的結晶，粉絲們紛紛湧入留言祝福。

連晨翔限時動態發文。翻攝Instagram @hsiang_5208



