快訊／劉品言生了！曝女兒有高挺鼻子＋長腿 甜喊：應是衝著漂亮來的

女星劉品言今年6月宣布與連晨翔結婚及懷孕的喜訊，日前出席活動時也證實懷的是女兒，也低調透露，預產期大約落在11月接近12月之間，而連晨翔屆時也會進產房陪伴，如今她也順利產下女兒。

劉品言順利生下女兒。（圖／翻攝自劉品言IG）

劉品言今（19）日發文表示，自己已順利生下女兒。從她分享的照片中，可以看到寶寶趴在她的身上，雖然女兒沒有露臉，但劉品言透露女兒有高挺的鼻子和長腿，「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧，感謝所有守護，我們都平安。」至於連晨翔也發出母女合照，寫下：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳！」

