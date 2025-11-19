快訊》劉品言生了！連晨翔感性發言：注定是女兒傻瓜

37歲劉品言今年6月宣布和小她4歲的連晨翔雙喜臨門結婚，兩人有了愛的結晶，今(19日)兩人雙雙發文宣布誕下愛女，連晨翔更表示從看到女兒那刻就注定是女兒傻瓜，未來會用盡全力保護她們母女。據悉，劉品言早在約半個月前就已生產，只是對外夫妻倆都相當低調，但身邊至親好友都早已得知喜訊。

劉品言稍早寫下：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧，感謝所有守護，我們都平安，謝謝連晨翔一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。劉品言經紀人表示，小公主小名是「連TT」，劉品言生產過程很順利，「TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶，謝謝大家的愛與祝福」。

而連晨翔也說：「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳」。劉品言和連晨翔先前拍攝戴愛玲MV相識，拍攝《舊金山美容院》時再度合作，起初沒有火花，直到殺青後製階段，兩人才在一起，男方提出勇氣追求，戲裡戲外都甜蜜蜜。

當時連晨翔表示，獅子座的劉品言表面強勢，其實私下很有小女人一面，「我們話題超多，總是能交換想法、碰撞新觀點，讓我忍不住想像未來的樣子」。劉品言則表示，兩人一開始就以結婚為前提，因為顏值跟連晨翔開始交往，今年初劉品言腳傷，連晨翔細細體貼照顧，更讓她認定是未來可靠的另一半，起初有點嚇到，「轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，雖然還在適應中，但決定勇敢迎接」。

劉品言上月參加金鐘獎頒獎典禮時，透露當時懷孕9月，發福約16公斤，她穿輕飄飄的布料材質禮服遮孕肚，被問到得獎會怎麼樣，她說：「我覺得我現在可能跳不起來，雖然我是個靈活的孕婦。」並表示寶寶目前至少有2500公克，懷孕期間很順利，沒有太多不適感，老公也會用食物安撫她，讓她覺得很幸福。

