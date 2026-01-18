快訊／《功夫》火雲邪神離世！周星馳「9字哀悼」曝生前照片

梁小龍離世，周星馳在社群發聲哀悼。（圖／翻攝自梁小龍抖音、周星馳Instagram）





演出「星爺」周星馳電影《功夫》火雲邪神爆紅的港星梁小龍，今（18）日驚傳不幸離世，友人向港媒證實，梁小龍於1月14日逝世，享壽77歲；梁小龍的家屬目前低調處理後事中，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

在1970年代香港娛樂圈，梁小龍與李小龍、成龍、狄龍被稱為「四小龍」，他演出《大俠霍元甲》、《陳真》陳真後沉寂多年，2004年復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，才再度翻紅。梁小龍移居中國大陸發展約6年，2025年回香港出席活動，絲毫看不出身體有異狀。

周星馳發文哀悼梁小龍。（圖／翻攝自周星馳Instagram）

周星馳特助先向《EBC東森娛樂》表示，星爺也是今日才得知此事，目前還在了解當中：「我們也是剛剛知道這個事情，我們會先確認一下。」而後周星馳在社群發文，追憶昔日合作夥伴：「永遠懷念梁小龍先生」，並配上雙手合十符號以及他生前照片，照片中他比出招牌功夫姿勢，令影迷無限感嘆。



