加拿大小鎮校園傳槍響！棕髮女掃射後飲彈亡 釀9死多傷

加拿大罕見傳出槍響！警方週二（2/10）證實，一所位於英屬哥倫比亞省鄉村的中學發生槍擊事件，造成9死多傷慘劇，疑似在校園掃射的棕髮女槍手則確認已飲彈身亡，成為加拿大36年來最嚴重的校園槍擊案。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在得知消息後，於社群媒體X平台發文，表示對駭人聽聞的槍擊案感到無比震驚，並向失去親人的家庭和朋友致以最深切的慰問和祈禱。總理辦公室也宣布，卡尼將暫停前往德國參加慕尼黑安全會議的行程。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大皇家騎警在坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）的校園內發現6名死者，並在認為與事件有關的住處內發現2名死者，另有1人於送醫途中死亡。

報導補充稱，槍擊案嫌犯疑似一名身穿連身裙的棕髮女子，稍早已被警方在校園內確認「自戕」身亡。警方舉行線上記者會表示，已經確定槍手身分，但出於保護隱私和調查完整性，目前不會公布細節，拒絕透露槍手年齡。

警方還指出，另有25名傷者正在當地醫療中心接受傷病評估，傷勢均無生命危險，但拒絕透露死者中有多少位兒童或成年人，直言此時進行任何揣測並非明智之舉。

坦布勒嶺是英屬哥倫比亞省東北部的小鎮，人口僅約2400人，距溫哥華約660公里。當地在1970年代末因發現煤礦而迅速發展，但隨著進入21世紀，小鎮因為礦坑關閉而沒落，當地社區轉型發展旅遊業，並定位為恐龍和瀑布之鄉。

警方表示，他們最早是在下午1時20分左右（台灣時間11日凌晨3時20分）接獲報案，隨即趕往現場，並發出警報，指由於發生槍擊案，呼籲居民鎖好門窗、留在室內，直到下午6時45分左右才解除警報。

加拿大上次發生重大校園槍擊案是在1989年12月，一名槍手在蒙特婁的理工學院槍殺14名女學生，並造成13名女學生受傷後飲彈自盡。

11:02 發稿

13:09 更新（新增加拿大總理卡尼回應）

