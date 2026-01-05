快訊／加油站車洗一半…高雄49歲男突OHCA躺車內！家屬沒意見

記者簡榮良／高雄報導

突發！高雄一名50歲林姓男子上午10時許，獨自開車前往苓雅區一家中油洗車，不明原因失去生命跡象，躺在駕駛座一動也不動，員工打開車門擦拭水痕時才驚覺不對勁趕緊報案，目前人已送往醫院搶救。家屬對事發經過沒意見。

49歲男子上午10時許，在加油站洗車突然失去生命跡象，躺在駕駛座。（圖／翻攝畫面）

消防表示，上午10時19分接獲苓雅區建國一路急病救護案，隨即出動2車4人前往，現場1位民眾 (男性、49歲、OHCA)由救護人員急救處置後送醫。目前已聯繫上家屬，對事發經過沒意見，詳細事發原因有待釐清。

