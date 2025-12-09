快訊／助理費除罪化惹議！韓國瑜「盡力溝通」：修法不該侵害助理權益

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發助理不滿。立法院長韓國瑜今（9日）發聲明表示，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜表示，稍早收到立法院國會助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情，他都收到了、也充分理解。立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

廣告 廣告

韓國瑜指出，國會助理是國會組成非常重要的一環，也是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

最後，韓國瑜強調，他要誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓臺灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

立法院國會助理工會給韓國瑜的一封信。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

「助理費除罪化」藍營不撤案！吳思瑤喊話韓國瑜：還在那裡悶不吭聲嗎？

立院三讀電業法等 破壞海底管線電纜故意犯可處7年

斷言鄭麗文不可能選總統 蔡正元曝原因：國民黨內沒有人實力比盧秀燕強

