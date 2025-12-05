快訊／勞保紓困貸款來了 最高10萬！4條件能辦 可先繳息不還本

財經中心／李宜樺報導

勞動部宣布115年度紓困貸款開辦，最高可貸10萬元，6個月免還本助勞工過好年。（圖／勞動部提供）

勞動部今（5）日宣布，為協助勞工度過農曆年前的經濟難關，將於12月15日起開辦「115年度勞保紓困貸款」，由土地銀行受理至明年1月2日止。每人最高可貸10萬元、年利率2.165%，貸款期限3年，前6個月僅需繳息不還本，第7個月起分期攤還本金與利息。

可貸10萬元！ 6個月免還本

勞動部指出，本次貸款設計為協助有急需的勞工朋友，特別是在年前資金壓力大的情況下。只要參加勞保年資滿15年、無欠繳保費及滯納金、生活困難需紓困，皆可提出申請。

貸款利率為2.165%，採「前6個月只繳息不還本」機制，等於能先緩解短期壓力，再於半年後平均攤還，期望成為「救急不救窮」的溫暖措施。

4大申請條件 老年與失能者不符

根據公告，申貸者須同時符合4項條件：

生活困難需紓困。 勞保年資滿15年（至115年1月2日止）。 無欠繳勞保費及滯納金。 未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數繳清本金與利息。

但若已領取老年給付、終身失能給付或保險補償金者，則不得再申請。

網路就能申請 e化簽約更方便

勞保局強調，土地銀行全面導入e化線上系統，民眾只要使用手機或電腦即可完成申請、簽約及對保程序，例假日亦可操作，不用排隊、不限時間。若不便線上操作，也可至全台土地銀行分行臨櫃或以郵寄方式申請。

提醒按時還款 避免影響未來給付

勞保局提醒，貸款雖可緩解短期經濟壓力，但仍須按時還款，避免未來在申請勞保給付時遭扣減金額，影響自身權益。民眾可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633或勞保局專線（02）2396-1266詢問。

