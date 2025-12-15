快訊／勤益20歲男大生「無照騎重機」自撞墜橋慘死！校方4聲明證實

記者林意筑／台中報導

劉姓男大生無照騎乘黃牌重機，因自撞路口護欄後墜落橋下重傷身亡。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區今（15）早驚傳一起死亡車禍！一名就讀勤益科技大學的20歲劉姓男大生，無照騎乘一輛黃牌重機行經廍子路時，突然失控自撞路口護欄後墜落橋下重傷身亡。對此校方表示哀慟，後續將請系辦協助慰問關懷家屬，並協助申請保險、學產基金等事宜，相關教師、教官持續關心，並審酌是否對班級實施輔導。

劉男越級駕駛，無照駕駛黃牌重機自撞身亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉姓男大生今早10時許騎乘黃牌重機行經廍子路與仁友巷口，疑似過彎時失控自撞路口護欄，隨後連人帶車噴飛墜落下翹，造成劉男頭部重創身亡，而該輛重機幾乎全被摔毀，而劉男送醫搶救後仍宣告不治。

警方說明，該部重機為劉男持有，但劉男本身卻未持有大型重機駕照，越級駕駛，後續警方將報警台中地檢署檢察官進行相驗，釐清男大生確切死因。

劉男因事故身亡消息傳回學校後，校方表示，已請學生所屬系辦協助慰問關懷家屬，及協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜。校方也說，同時請系辦公室與導師、系輔教官持續關懷拹處事宜；另外，也將請諮商輔導組審酌是否對劉生所屬班級，施行生命教育及團體輔導等必要作為。

