快訊》北北基大雨特報 一路下到晚上
東北季風影響，中央氣象署表示，今（17）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，雨勢預計下到晚上。
氣象署針對3縣市發布大雨特報，包括基隆市、新北市、台北市等3縣市，影響時間持續到晚上，提醒今因迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率。
氣象署說，桃園以北其他地區也有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。
