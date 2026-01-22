快訊／北北基這些區大雨特報 一路下到晚上

記者李鴻典／台北報導

中央氣象署在今(22)10:15發布大雨特報指出，東北風影響，今日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署在今(22)10:15發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

影響時間：22日上午至22日晚上

大雨：

基隆市【基隆北海岸】

中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市【山區】

士林區、北投區

新北市【基隆北海岸】

淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區

氣象署也說，今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度；降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

