快訊／北市信義區恐怖火警「烈焰狂燒」濃煙竄天！2傷送醫…女住戶命危

記者陳弘逸／台北報導

台北市信義區吳興街巷內一處住宅，今天（2月1日）清晨傳出嚴重火警。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區吳興街巷內一處住宅，今天（2月1日）清晨傳出火警，警消獲報前往救援，現場火勢猛烈，濃煙密布；消防救出2名傷者，分別為40歲男性，意識清楚，全身2度灼傷送醫治療；另名年約50歲女性，在6樓梯間被發現，當下已無呼吸心跳，緊急送國泰醫院搶救，詳細起火原因，仍待釐清。

警消救出2人，其中一名女住戶無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

這起火警發生在今天（2月1日）清晨6時30分，台北市信義區吳興街巷內一處住宅傳出火警，警消獲報出動29輛消防車、5輛救護車及96人前往救援，現場火勢猛烈，濃煙密布。

警消獲報出動29輛消防車、5輛救護車及96人前往救援，現場火勢猛烈，濃煙密布。（圖／翻攝畫面）

目前救出1名4樓住戶，傷者為40歲男性，意識清楚，全身2度灼傷，送往北醫治療；另名傷者為年約50歲女性，在6樓梯間被發現，當下已無呼吸心跳，緊急送國泰醫院搶救。

