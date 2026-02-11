快訊／北市內湖民宅狂竄火苗！疑多人受困 警消急入內搶救

中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」

Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 6 則留言