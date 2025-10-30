快訊／北市劍潭分隊前公車開上分隔島 乘客嚇壞急疏散
北市士林區中山北路五段、劍潭分隊前30日下午1時許發生一起車禍事故。一輛大都會客運公車因不明緣故開上分隔島，所幸乘客第一時間已被疏散，消防隊聽聞聲響後也立即上前關心，所幸並未造成人員傷亡。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
