快訊／北市四平街公車撞上施工告示牌 女乘客與2童受傷送醫
台北市中山區今（8日）上午發生公車意外，一輛643路新店客運行經四平街與松江路口時，疑未注意前方施工狀況，直接撞上道路美化工程的施工告示牌，造成車內3名乘客受傷。
警方初步調查，事發於上午10點40分，公車當時沿松江路北往南行駛，駕駛疑似未注意路邊施工標示，車頭擦撞施工警示牌後，車內乘客重心不穩摔倒受傷。傷者包括一名44歲女子與一對6歲的男女童，所幸皆意識清楚，由救護人員送往台大醫院救治。至於詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
