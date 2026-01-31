快訊／北市大安區光復南路民宅惡火！10樓竄濃煙 1男1女送醫搶救不治

大安區火警2人死亡。翻攝畫面

台北市大安區今（31日）晚間發生嚴重火警，位於光復南路上一棟住宅大樓的10樓突然起火燃燒。警消獲報後雖緊急趕赴現場灌救，並從屋內救出一名60歲男子與一名53歲女子，但兩人救出時皆已無呼吸心跳（OHCA），經緊急送醫搶救後，稍早仍宣告不治。

消防人員破門後，屋內2人已經沒有生命跡象，送醫不治。翻攝畫面

台北市消防局表示，於今晚8點33分接獲報案，指稱光復南路一棟大樓發生火災。消防人員抵達現場時，發現大樓外觀已有明顯火舌與濃煙竄出，隨即派遣消防車24輛、救護車2輛及消防人員63名全力投入搶救，並立即佈署水線進行灌救。

廣告 廣告

大安分局警方指出，起火點初判位於該大樓10樓之3的民宅。警消人員破門進入搜救時，發現屋內有一男一女倒臥，經查為60歲男性與53歲女性，兩人當場已無生命跡象。救護人員隨即將兩人分別送往台北醫學大學附設醫院及國泰醫院進行急救，遺憾的是，兩人經院方搶救後仍回天乏術。

火警發生當下，警方與消防人員迅速協助大樓住戶進行疏散，共計引導50餘名住戶撤離至一樓室外安全區域，現場並無其他民眾受傷。



回到原文

更多鏡報報導

台中3歲、8歲小兄弟遭下藥奪命！2寶媽殺人罪羈押禁見

台中媽毒死2子殺人罪送辦 「3歲、8歲兄弟」2個生父悲痛認屍

台中人倫悲劇！狠媽疑情傷餵「3歲、8歲稚兒」不明藥物 小兄弟搶救無效雙亡

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了