快訊／北市女當街遭搶705萬！搶匪火速逃新北…警全力追補中

北市女子遭搶705萬，大同分局警方全力追查劫匪下落。

台北市50多歲黃姓女子遭遇假投資詐騙，先前已損失160萬元，沒想到昨日下午她再度攜帶705萬元現鈔前往重慶北路圓環巷弄準備二度面交，竟在眾目睽睽下遭搶。警方獲報後火速到場，現場逮捕謝姓幣商外務，目前正全力追緝在逃搶匪。

據了解，黃女與詐團昨天下午2點相約面交，雙方約在重慶北路圓環巷弄內，黃女將705萬現金交給31歲謝姓車手，謝男仍在現場清點時，巷弄內突然衝出一名黑衣男子，憑藉體格優勢強行奪走裝滿鉅款的手提袋。

搶匪得手後，先是徒步逃竄鑽入巷弄，隨後更換車輛，沿路往新北方向全速逃逸。另警方當場逮捕留在現場的謝姓男子。不過謝男在偵訊時全盤否認涉案，聲稱自己僅是「幣商外務」，只是受公司指派前來進行外匯換幣交易，對於行搶的第三方身分完全不知情。

然而警方對此說法懷存疑，不排除謝嫌與搶匪早已共謀「先詐後搶」，不排除是詐騙集團內部「黑吃黑」。目前警方仍沿途調閱監視器釐清逃逸方向，全案已報請士林地檢署檢察官指揮。



