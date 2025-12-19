快訊／北市小巨蛋大客運煞車失靈「4公車連環撞」！3乘客送醫

小巨蛋4台公車追撞。翻攝畫面

台北市松山區小巨蛋、八德路與敦化北路口今（13日）下午1點43分發生公車事故，敦化北路往南公車專用道內，大都會客運駛入車道時，疑因煞車失靈，釀成4輛公車連環碰撞，造成車上3名乘客受傷，警消獲報後趕抵處理，所幸傷者意識皆清楚，送醫治療。

警方指出，事故共造成3名乘客受傷，包括一名53歲女子膝蓋擦傷、40歲男子嘴部擦傷，兩人均送往台安醫院治療；另有一名25歲男子小腿擦傷，送往松山醫院，3人送醫時意識清醒，無生命危險。

事故發生原因及肇責仍待警方進一步釐清，現場一度影響公車通行，已由警方到場排除。



