快訊／北市府正式證實！12月27、28日出訪上海並參加雙城論壇

記者楊士誼／台北報導

國民黨北市議員曾獻瑩日前指出，雙城論壇將在本月27、28日登場，北市副市長林奕華稍早受訪時向媒體表示，抱歉沒辦法透露，現在不便透露時間。但北市府稍早證實，市府訪問團將於27、28日出訪上海、出席雙城論壇。

蔣萬安稍早回應議員質詢時表示，上任後他首次去上海參加雙城論壇，去年上海副市長也來台北，中央很清楚雙城論壇就是市政、城市間行之多年的交流，不牽涉政治，陸委會也依規定進行審查，其他民意代表一邊反對雙城論壇，一邊又要市府到論壇上反映小紅書的問題，是雙重標準。他也表示，自己不敢講過程非常順利，因還需經過陸委會等部會審核，直到核定下來才能順利成行，論壇中能聚焦的議題有什麼成果仍需檢視，屆時再跟市民報告。

至於時間方面，蔣萬安說，論壇剛好在議會期間又是預算會期，加上也要跟上海方面協調時間，因此排除議會審預算的議程，雙方所剩能用的時間就是落在那個區間。而林奕華下午在受訪時則表示，抱歉沒辦法透露，現在不便透露時間。

然北市府剛剛證實，市府訪團將於12月27日、28日出訪上海、出席雙城論壇，待更多行政細節確認後、再向外界進一步說明。

