快訊／北市府與新壽確定分手了！ 李四川證實：已塗銷地上權登記

台北市地政局已經塗銷新壽T17、T18地上權。

輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地一案，台北市副市長李四川今（24日）證實，台北市地政局已於上午11時30分，正式辦理塗銷地上權登記。

輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地一案延燒多時，今天北市府和新壽終於正式解約，除了李四川表示北市府已正式辦理塗銷地上權登記，T17、T18土地已經歸還給北市府之外，根據《經濟日報》報導，新壽董事長魏寶生今天也證實，新壽與北市府的合意解約協議書已簽署完成，並已收到90%款項（39.9億元）。

據悉，輝達方面告知北市府投資計劃書仍需2個月時間，所以預估農曆年前簽約，明年6月開工。

台新新光金控董事長吳東亮今天受訪被問及此事時透露，樂見此事有個完美結局，要給予市政府與市長肯定，但也希望大家能給新光人壽董監事、員工、魏董事長等最大肯定，他們真的很盡心，一起協助將輝達留下來。

