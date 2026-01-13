快訊／北市惡警官性侵女兒「7年348次」 住處輕生死亡

社會中心／陳韋劭報導

台北市警局一名鄭姓警官被控性侵女兒8年。（圖／翻攝維基百科）

台北市警局捷運警察隊一名鄭姓警官（52歲）被控性侵女兒多年，事發後該名警官被停職查辦，檢方日前偵結，該名男警自2010年起，開始性侵當時未滿14歲的女兒，犯行持續長達7年，性侵次數達348次，檢方依法起訴。據了解，這名警官前天（11日）被家人發現在住處輕生死亡。

檢警調查，鄭姓警官早年任職台北市保安警察大隊，後來轉調至北市警局捷運警察隊，2023年起，代理捷警隊分隊長職務。

起訴指出，鄭男自2010年起，藉酒意性侵女兒，當時其女兒未滿14歲，此後至2017年7年間，性侵女兒達348次，直到其女就讀大學後，去年才至北市警局婦幼隊報案揭發此事。

廣告 廣告

士林地檢署偵結，依「對未滿14歲之女子為性交罪」、「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」、「利用權勢或機會為性交罪」，共348個罪起訴。

鄭男案發後已被停職，前天（11日）被家人發現在租住處輕生死亡，生前並未留有遺書，死因待釐清。

更多三立新聞網報導

砸50萬只見面10分鐘！無名女神張香香被控詐欺 檢察官偵查結果出爐

北捷攻擊事件翻版！決戰時刻「幽靈」現蹤 24歲女上街頭試裝慘了

總統府旁亮戰術刀揮舞！ YouBike騎上人行道爆衝突 單車男與警對峙被逮

台大名醫性侵3女業務！鄭文芳潛逃加拿大被逮歸案 有逃亡之虞續押2月

